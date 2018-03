Spunta una nuova probabile concausa circa la comparsa di uno dei più temibili tumori dei giorni nostri: il cancro al pancreas. A essere coinvolto, ancora una volta, è il microbiota intestinale. Si tratta della popolazione che alberga il nostro intestino – e tutti gli organi vitali – la cui alterazione sembra essere intimamente collegata con molte delle malattie conosciute ai giorni nostri, neoplasie comprese. Ecco i risultati pubblicati su Cancer Discovery.

Tumori più aggressivi

A determinarne l’aggressività del tumore al pancreas – e quindi il rischio di mortalità – sono i batteri dell’intestino, secondo un nuovo studio. Dai risultati ottenuti dai ricercatori, è infatti emerso che quando la flora batterica è squilibrata – ovvero vi sono più batteri nocivi che buoni – la risposta del sistema immunitario potrebbe essere soppressa. In questo modo i tumori pancreatici riescono a svilupparsi bene e a crescere velocemente.

Lo studio

Durante lo studio, gli scienziati hanno preso in esame cinquanta pazienti affetti da tumore al pancreas e hanno analizzato a fondo il loro microbiota intestinale per trovare un’eventuale relazione con la crescita anomala della massa tumorale. «I batteri dell'intestino hanno un ruolo nel cancro del fegato e del colon-retto. Ma il pancreas veniva sempre considerato lontano dall'intestino e si pensava fosse un organo sterile. Ma ora gli studi stanno descrivendo il ruolo del microbioma intestinale nel cancro del pancreas. Questo ora offrirà una migliore comprensione per affrontare questo tipo di cancro», ha dichiarato il dottore e oncologo K. Vinay.

Qual è la differenza?

Attraverso un’analisi approfondita dei campioni fecali, i ricercatori sono riusciti a ricostruire la relazione che vi è tra la flora batterica intestinale e il cancro al pancreas. Pare che la composizione batterica totale mostrasse un’altissima concentrazione di batteri cattivi a discapito di quelli buoni. «La co-relazione è in uno stadio molto nascente. I ricercatori hanno identificato da quattro a cinque ceppi di batteri che si trovano in gran numero. Sono anche in grado di migrare dall'intestino al pancreas. Questo ora aiuterà a capire come trattare meglio il paziente», conclude il dottore gastroenterologo, BK Rupa.