Vuoi eliminare lo stress? Annusa la camicia del tuo partner

Il titolo fa un po’ sorridere ma la ricerca rientra in ambito scientifico e noi ve la riportiamo esattamente come è stata fatta. Sarete voi poi a decidere quanto, questo studio, può ritenersi o meno affidabile. In realtà, leggendo il titolo è probabile che molti di voi abbiano storto il naso (e non a causa dell’odore della camicia). Ma alla base di tutto pare esserci una spiegazione relativamente seria che riguarda l’affetto che avete per le persone che amate. Quindi il metodo è valido solo con uomini e donne a cui volete davvero molto bene. Ecco perché.

Siamo come cani?

Il risultato ottenuto dagli scienziati ci porta a domandarci se, in qualche modo, siamo simili ai nostri amici a quattro zampe. Se possedete un cane, probabilmente vi sarete accorti del fatto che ama particolarmente portare nella sua cuccia un oggetto che appartiene a voi. Generalmente predilige i calzini e le scarpe, ma può trattarsi anche di altro. Questo aiuta il cane a sentirvi vicini anche se in realtà non ci siete. Ecco, noi esseri umani siamo più o meno uguali. Anche se difficilmente riusciremo ad alleviare lo stress con i calzini indossati il giorno prima dal partner. Ma se si tratta di una camicia allora è tutta un’altra storia.

Perché ci comportiamo così?

«Molte persone indossano la camicia dei partner o dormono sul letto dei partner quando lui/lei è lontano, ma potrebbero non rendersi conto del motivo per cui si comportano in questo modo», ha dichiarato Marlise Hofer, dell'Università della British Columbia in Canada. «I nostri risultati suggeriscono che il solo profumo del partner, anche senza la sua presenza fisica, può essere un potente strumento per aiutare a ridurre lo stress», continua Hofer.

Non tutte le camicie vanno bene

E’ da sottolineare che non tutte le camicia alleviano lo stress, ma solo quella del partner. I ricercatori, infatti, per comprenderne l’efficacia anti-stress hanno misurato i livelli dell’ormone dello stress – il cortisolo. Se la camicia apparteneva alla persona che si amava i livelli diminuivano ma se appartenevano a qualcun altro aumentavano.

Lo studio

Durante lo studio, pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, i ricercatori hanno arruolato 96 coppie. Agli uomini è stata fatta indossare una maglietta pulita per 24 ore senza utilizzare alcun deodorante o altro profumo per il corpo. Inoltre dovevano astenersi dal fumo ed evitare di mangiare alcuni tipi di cibi che avrebbero influenzato eccessivamente l’odore corporeo. Dopodiché tutte le magliette sono state congelate in maniera tale da conservare l’odore emesso dal proprio corpo.

La risposta delle donne

Le ragazze venivano poi sottoposte a situazioni stressanti come un colloquio di lavoro o complicati esercizi di matematica, fornendo anche risposte circa il loro livello di ansia e stress. Alle donne è stato chiesto successivamente di annusare le magliette che avevano indossato gli altri uomini. Ma non sapevano se si trattasse del proprio partner o di qualcun altro. In questa fase gli scienziati hanno misurato i livelli di cortisolo, prima e dopo aver annusato la maglia.

I risultati

Dai risultati è emerso che le donne che avevano annusato le magliette dei loro partner avevano una miglior sensazione di benessere, confermata dal test della saliva per quantificare i livelli di cortisolo. «Fin da piccoli, gli umani temono gli estranei, soprattutto se sono maschi, quindi è possibile che uno strano odore maschile scateni la reazione o una risposta rapida che porti a un livello di cortisolo elevato. Questo potrebbe accadere senza che noi ne siamo pienamente consapevoli», conclude Hofer.