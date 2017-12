Ecco la «dolce» novità di questo Natale: il pandoro agli insetti

Cosa vi aspettate per questo Natale? Forse tanta gioia, pranzi succulenti e la splendida compagnia delle persone che amate. Però potrebbero esserci anche delle interessanti novità, specie per quanto riguarda i dolci tipici. Il Pandoro, per esempio, è uno di quelli più classici – immancabili nella tavola imbandita per le feste – che piace a grandi e piccini. Però potrebbe avere anche qualche piccola variante: come la presenza di insetti, per esempio. Ma prima di fare quella faccia disgustata, aspettate: il particolare dolce natalizio è stato creato appositamente per accontentare anche i palati più difficili.

Nato in Italia

Il Pandoro agli insetti non è uno strano dolce asiatico, ma un vero e proprio prodotto di pasticceria artigianale 100% made in Italy. E si tratta di una vera e propria specialità preparata con la farina di baco da seta. La ricetta è stata ideata dal foodblogger MasterBug, secondo le indicazioni europee in fatto di Novel Food.

Fa bene alla salute

Si tratta di un alimento ricchissimo dal punto di vista nutrizionale perché contiene moltissime proteine nobili. Inoltre è un prodotto altamente ecosostenibile. Anche gli altri ingredienti sono particolarmente nutrienti: solo ottimo latte, burro, uova, farina bianca e – ovviamente – anche quella di bachi da seta presente nel 20% dell’impasto.

Cosa contiene la farina di bachi da seta

La farina di bachi da seta contiene – come accennato – una grande quantità di proteine nobili presenti nel 55,6% del peso totale. Esse possiedono amminoacidi essenziali come la come valina, la metionina e la fenilalanina. 100 grammi di farina di Bombyx Mori contengono, quindi, 55 g di proteine, 6 g di fibre, 8 g di grassi e 25,43 g di carboidrati.

Che gusto ha?

Quando si parla di insetti tutti fanno una faccia disgustata, ma la verità è che nessuno sa che sapore possano avere. Teoricamente, come ci cibiamo di carne di altri animali, possiamo farlo anche con quela degli insetti. Si tratta solo di abitudine. Inoltre, aggiunto sotto forma di farina, quasi non ci si accorge della sua presenza. Il gusto che conferisce al prodotto è un lieve sapore che somiglia alla nocciola.

Se l’idea vi ha incuriosito, potete guardare questo video su Youtube dove vi spiegherà passo passo come preparare questo originale Pandoro natalizio.