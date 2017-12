Sapevi che la pressione arteriosa scende 14 anni prima della morte?

REGNO UNITO – Forse c'è un modo per sapere, più o meno, tra quanti anni si potrebbe morire. A suggerirlo è un nuovo studio pubblicato sul Journal of American Medical Association Internal Medicine, in cui si afferma che 14 anni circa prima di lasciare questa vita la pressione arteriosa inizia gradualmente a diminuire. Dobbiamo dunque tenere d'occhio la pressione del sangue e, nel caso, iniziare a prepararci a morire? Mentre tocchiamo 'ferro', vediamo cosa hanno scoperto i ricercatori del UConn Health e della University of Exeter Medical School nel Regno Unito.

Dove la pressione calava di più

Il dottor George Kuchel e colleghi, per questo studio hanno esaminato le cartelle cliniche elettroniche di 46.634 cittadini britannici morti a 60 anni o più. Le ampie dimensioni del campione comprendevano sia persone che erano in buona salute che coloro che presentavano disturbi come malattie cardiache o demenza. L'analisi dei dati raccolti ha permesso di scoprire che i cali di pressione erano più repentini e significativi nei soggetti affetti da demenza, insufficienza cardiaca, perdita di peso in età avanzata e coloro che avevano avuto la pressione alta all'inizio. Tuttavia, cali della pressione si sono verificati anche senza la presenza di nessuna di queste diagnosi. «Il nostro lavoro sottolinea l'importanza di condurre ricerche per valutare pazienti anziani come quelli osservati nelle pratiche mediche ovunque», ha detto il dott. George Kuchel, direttore del Centro di invecchiamento dell'Università del Connecticut a UConn Health. «Sarei molto preoccupato –aggiunge Kuchel – se qualcuno dovesse interpretare il nostro articolo come se suggerisse che l'ipertensione non dovrebbe essere trattata in età avanzata o che su dovrebbe interrompere l'assunzione dei farmaci per la pressione sanguigna».

Prendere in considerazione i cali di pressione

I risultati dello studio, ritengono i ricercatori, dovrebbero fare sì che sia i dottori che i ricercatori considerino attentamente che cosa significhi abbassare la pressione sanguigna per i pazienti più anziani. I medici sanno da tempo che nelle persone, in genere la pressione sanguigna sale dall'infanzia alla mezza età. Ma quale sia la normale pressione sanguigna negli anziani è meno certo. Alcuni studi hanno indicato che la pressione sanguigna potrebbe diminuire nei pazienti più anziani e, per questo si ipotizza che sia dovuto al trattamento per l'ipertensione. Ma questo studio ha rilevato che i declini della pressione sanguigna erano presenti anche in quelli senza diagnosi di ipertensione o prescrizioni di farmaci antiipertensione. Inoltre, sottolineano i ricercatori, le prove sul fatto che il declino non era dovuto semplicemente alla morte precoce di persone con pressione alta erano chiare. Infine, proprio in virtù dei risultati dello studio, i ricercatori sostengono che sono necessarie ulteriori ricerche per capire perché la pressione sanguigna diminuisce negli anziani in questo modo.

Disclaimer

Oltre a Kuchel, il Travelers Chair di Geriatrics and Gerontology a UConn Health, gli autori dello studio includono Scott Welsh, fellow del programma di geriatria della UConn Health; David Melzer e colleghi dell'Università di Exeter; e Luigi Ferrucci, direttore del National Institute on Aging Intramural Program. Lo studio è stato finanziato dal National Institute for Health Research School del programma di ricerca sull'invecchiamento della salute pubblica nel Regno Unito; Collaborazioni per la leadership nella ricerca e cura della salute applicata, anche nel Regno Unito; una borsa di dottorato di ricerca; e l'Istituto nazionale per l'invecchiamento del programma di ricerca intramurale negli Stati Uniti.