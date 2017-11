HIV e Aids, 1 persona su 2 in Europa diagnosticata in ritardo: aumentano i sieropositivi

EUROPA – Secondo l'OMS la Regione Europea è l'unica regione al mondo in cui il numero di nuove infezioni da HIV è in aumento, riporta un comunicato dell'ECDC, il Centro Europeo di Controllo delle Malattie. Con oltre 160mila nuove diagnosi da HIV in tutta la Regione, tra cui oltre 29mila nuovi casi provenienti dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo (UE / SEE), questa tendenza è proseguita nel 2016. Ma c'è un motivo che preoccupa le autorità sanitarie per questa tendenza: oltre la metà (51%) delle diagnosi segnalate di HIV si verificano in uno stadio avanzato dell'infezione.

Garantire una diagnosi precoce per tutti

Ecco dunque come sia evidente che è necessario porre in qualche modo rimedio al problema. E a tal riguardo, il Commissario europeo per la salute, Vytenis Andriukaitis, ha dichiarato: «Per raggiungere l'obiettivo di porre fine all'HIV, dobbiamo garantire una diagnosi precoce per tutti, raggiungere i gruppi a rischio e i più vulnerabili. Devono lavorare insieme attraverso i confini, attraverso i silos, attraverso le organizzazioni per promuovere un facile accesso alla diagnosi e combattere barriere come stigma e discriminazione. Le iniziative dell'Unione europea –prosegue il Commissario – come l'azione congiunta sull'HIV sono fondamentali per colmare le lacune nella prevenzione dell'HIV e infezioni da tubercolosi ed epatite virale tra i gruppi difficili da raggiungere. L'anno prossimo ho intenzione di presentare una panoramica delle politiche e delle migliori pratiche nella lotta contro l'HIV (compresa la prevenzione e i primi test) e incoraggiare tutti gli Stati membri e le parti interessate a metterle in pratica». [1]

Dare più rispposte

L'Europa deve fare di più, per dare una risposta concreta contro l'HIV. Questo è il parere del direttore dell'ECDC, dott. Andrea Ammon, in quale sottolinea: «I nostri dati mostrano che l'Europa deve fare di più nella sua risposta all'HIV, con oltre 29mila nuove infezioni da HIV registrate nell'UE/SEE ogni anno. In media, una persona impiega circa tre anni dal momento dell'infezione fino a quando non viene diagnosticata, il che è troppo tempo. Ciò si traduce in risultati più scarsi in termini di salute a lungo termine per le molte persone che sono diagnosticate in ritardo e aumenta anche il rischio di trasmissione dell'HIV. Due terzi, pari al 68%, delle nuove diagnosi di AIDS nell'UE/SEE si sono verificate solo entro tre mesi dalla diagnosi dell'HIV, il che indica che queste persone hanno contratto l'infezione per molti anni prima».

Una epidemia che non accenna a fermarsi

«L'epidemia di HIV continua a crescere a un ritmo allarmante nella Regione Europea, soprattutto nella sua parte orientale, che ospita quasi l'80% delle 160mila nuove diagnosi di HIV – avverte la dott.ssa Zsuzsanna Jakab, direttore regionale dell'OMS per l'Europa – Questo è il numero più alto di nuovi casi mai registrati in un anno. Se questa tendenza persiste, non saremo in grado di raggiungere l'Obiettivo di sviluppo sostenibile di porre fine all'epidemia di HIV entro il 2030. Fare in ritardo i test nelle persone, in particolare quelli a più alto rischio di infezione, si traduce in un trattamento tardivo e contribuisce ulteriormente alla diffusione in corso dell'HIV. Le persone che vengono diagnosticate successivamente, è più probabile che sviluppino l'AIDS, portando così a più sofferenza e morte. In occasione della Giornata mondiale contro l'AIDS, invito tutti i Paesi ad agire ora per invertire l'epidemia di HIV in Europa».

Persone oltre i 50 anni: due terzi diagnosticati in ritardo

I dati sulla sorveglianza dell'HIV/AIDS per il 2016, pubblicati dall'ECDC e dall'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa, mostrano che la proporzione di coloro che sono stati diagnosticati in ritardo sta aumentando con l'età. In tutta la regione, il 65% (UE/SEE: 63%) delle persone di età pari o superiore ai 50 anni è stato diagnosticato tardi nel corso dell'infezione da HIV. Soprattutto in questa fascia di età più avanzata, i servizi sanitari nella comunità svolgono un ruolo fondamentale nel fornire opportunità per una diagnosi precoce dell'HIV. Test dell'HIV basati su condizioni di salute specifiche, come altre infezioni trasmesse sessualmente, epatite virale, tubercolosi o alcuni tipi di cancro, potrebbero anche portare a una diagnosi migliore. [2]

Con la diagnosi precoce c'è maggiore aspettativa di vita e minore trasmissione

L'ufficio regionale dell'OMS e i direttori dell'ECDC sottolineano che per ridurre il numero delle future infezioni da HIV, l'Europa deve concentrarsi su tre aree principali:

- dare la priorità a misure di prevenzione efficaci e globali come la sensibilizzazione;

- promozione di sesso sicuro, preservativi e terapia sostitutiva, fornitura di programmi di scambio di aghi e profilassi pre-esposizione per l'HIV;

- fornire servizi di consulenza e test sull'HIV efficienti, compresi servizi diagnostici rapidi, test HIV basati sulla comunità e test autodiagnostici dell'HIV e assicurare un rapido accesso a cure e cure di qualità per le persone diagnosticate.

La diagnosi precoce è importante perché consente alle persone di iniziare il trattamento dell'HIV prima, il che a sua volta aumenta le loro possibilità di vivere una vita lunga e sana. Inoltre, riduce il rischio di trasmettere ulteriormente l'HIV, poiché un trattamento efficace risulta in una carica virale non rilevabile, ovvero il virus non può più essere trasmesso ad altri. Riduce il rischio di sviluppare l'AIDS, considerando che i casi di AIDS sono quasi raddoppiati nella parte orientale della Regione durante l'ultimo decennio, e contrarre o sviluppare la tubercolosi, la più comune malattia che definisce l'AIDS nella Regione, in particolare nella sua parte orientale.

La Guida per migliorare i test in Europa

Le linee guida consolidate dell'OMS sui servizi di test dell'HIV sono rivolte ai gestori dei programmi di HIV, agli operatori sanitari e ad altre parti interessate per sostenerle per aumentare l'accesso alla consulenza e ai test sull'HIV. In particolare, sostengono l'introduzione di test autodiagnostici e/o l'offerta di consulenza e test da parte di fornitori di cure sanitarie addestrati per aumentare l'assorbimento. Completati da linee guida sull'auto-test dell'HIV e sulla notifica dei partner, queste linee guida supportano i paesi che progrediscono verso l'obiettivo globale, regionale e nazionale che il 90% delle persone con HIV viene diagnosticato entro il 2020.

Quando una diagnosi è tardiva

La diagnosi tardiva è definita con una conta delle cellule CD4 inferiore a 350 cellule/mm3 nel sangue al momento della diagnosi. Questa è una misura del funzionamento del sistema immunitario della persona.

La Giornata mondiale contro l'AIDS

È stata introdotta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1988 e si osserva ogni anno il 1° dicembre per sensibilizzare alla pandemia di AIDS causata dall'infezione da HIV.

HIV/AIDS

Il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) è un virus che attacca il sistema immunitario e causa una malattia grave per tutta la vita con un lungo periodo di incubazione. Lo stadio terminale dell'infezione non trattata, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), risulta dalla distruzione del sistema immunitario. L'AIDS è definito dalla presenza di una o più malattie 'opportunistiche', ossia altre malattie dovute alla diminuzione dell'immunità.

