Salmonella nel salame: richiamato 'salame nostrano' Peruchetti. Il lotto contaminato

ROMA – Ancora salmonella negli alimenti. A mettere a rischio di sviluppare una salmonellosi è, questa volta, un salume. Il Ministero della Salute ha infatti predisposto il ritiro dal commercio del 'Salame nostrano' della Macelleria Peruchetti, di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia. Chi l'avesse acquistato è invitato a non mangiarlo e a restituirlo al punto vendita.

Il lotto contaminato da salmonella

Il nome con cui è commercializzato il prodotto è Salame Nostrano, della Macelleria Peruchetti. Il lotto contaminato è il numero: 14-09-17 B.

Il salame è prodotto dalla ditta Macelleria Peruchetti & C. snc di piazza San Marco, 3 – Gardone Val Trompia (Brescia).

Il formato di vendita è: salame intero da 500 grammi. Il motivo del richiamo, come accennato, è presenza di salmonella e le avvertenze del Ministero della Salute sono: non consumare e restituire al venditore.