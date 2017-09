Este, soffoca mentre è al bar. 30enne in gravissime condizioni

Il dramma è arrivato nel giro di pochissimi minuti. Un 30enne arriva a Este – una piccola cittadina in provincia di Padova – e si reca in un bar. Pochi minuti dopo aver ordinato ha un principio di soffocamento che non si risolve affatto facilmente. L’uomo è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Una gita finita male

A darne notizia è il messaggero: un uomo di appena trent’anni, durante una piccola gita cammina per le strade di Este, fino a che non decide di recarsi in un bar per una piccola pausa. Ma mai avrebbe pensato che da lì a pochi minuti la sua vita sarebbe stata sconvolta per sempre. Il giovane era in compagnia di alcuni familiari per alcuni eventi che erano stati programmati nel centro storico di Este.

I dettagli della vicenda

Il 30enne, insieme ai suoi familiari, si trovava nel centro storico e, per ristorarsi, ha scelta il salotto di uno splendido locale situato al piano terra, nella loggia del Municipio. È entrato nel bar all’incirca alle ore undici di ieri mattina. Forse esausto e affamato ha chiesto al cameriere qualcosa da bere e mangiare. Il tutto è arrivato nel giro di pochi minuti. Ma il povero ragazzo, poco dopo aver ingerito un paio di bocconi, deglutisce nella maniera sbagliata. Ed è così che un pezzo di cibo – abbastanza grande da poterlo soffocare – gli impedisce di respirare.

Soccorso immediato

Nella sfortuna che è capitata al povero uomo c’è anche una briciola di buona sorte. Nel bar era presente una ragazza in grado di applicare correttamente le manovre anti-soffocamento. E così è stato: non appena ha visto le condizioni del 30enne ha cercato di soccorrerlo rapidamente. Ma non è finita qui: al bar c’era anche un medico che ha tentato di prestare cure immediate. Nel frattempo i familiari hanno chiamato l’ambulanza che è arrivata tempestivamente. Al loro arrivo il giovane aveva perso conoscenza e i para-medici hanno eseguito manovre di respirazione forzata. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo, per ora ricoverato in ospedale.

