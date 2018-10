Salva un bambino dal soffocamento: usa le mani

Sono migliaia i bambini che ogni anno rischiano di morire soffocati dal cibo. Per questo, domenica 14 ottobre, si celebra la XI edizione di ‘Una manovra per la vita 2018’: usa le mani, e salva un bambino dal soffocamento, la Giornata nazionale promossa dalla Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, SIMEUP, per la prevenzione dal soffocamento in età pediatrica. A Perugia, in Piazza della Repubblica, grandi e piccini potranno, con la supervisione dei pediatri della Clinica Pediatrica di Perugia e con l’aiuto di manichini, imparare le manovre da mettere in pratica nei casi di ostruzione delle vie aeree a causa di ingerimento o inalazione di giocattoli, cibo e altre sostanze.

Mille vittime ogni anno

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, si legge nella nota Simeup, ogni anno in Italia mille bambini finiscono in ospedale per soffocamento – una delle principali cause di morte nei piccoli di età inferiore ai 3 anni. Tuttavia, la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni di età e spesso accadono in presenza di adulti che non sanno cosa fare. I dati purtroppo confermano che in Europa circa 500 bambini, ogni anno, perdono la vita per soffocamento dovuto all’ostruzione delle vie aeree a causa di un corpo estraneo inghiottito accidentalmente o un boccone andato per traverso. Il cibo resta la causa principale nel 60-80% dei casi. Carne e wurstel tra gli alimenti più pericolosi.

Il soffocamento da corpo estraneo

«Il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un problema rilevante di salute pubblica – afferma la prof.ssa Susanna Esposito, Presidente SIMEUP Umbria e ordinario di Pediatria all’Università degli Studi di Perugia – emerge quindi la necessità di un approccio più ampio alla prevenzione del fenomeno, che non si limiti a insegnare alle famiglie e a chi si prende cura dei bambini quali siano gli alimenti pericolosi e come prepararli per minimizzare il rischio di soffocamento, ma preveda interventi coordinati di programmazione sanitaria finalizzati a ridurre l’incidenza dei casi di soffocamento. E’ sufficiente, infatti, conoscere alcune semplici manovre per intervenire con ottime probabilità di successo e salvare una piccola vita umana».

Una manovra per la vita

La giornata del 14 ottobre, vedrà coinvolti oltre 500 esperti, fra medici e infermieri, nelle cinquanta piazze italiane che, come ogni anno, offriranno informazioni e insegneranno le due manovre di disostruzione: quella per i lattanti e bambini piccoli e quella per bambini più grandi e adulti.

Le manovre di disostruzione antisoffocamento

Manovra per bambini piccoli

Il bambino va posizionato a faccia in giù sull’avambraccio con una mano sotto la faccia per tenerlo in equilibrio. Il soccorritore dovrà dargli cinque pacche a breve distanza una dall’altra (non troppo forti) sulla schiena tra le scapole. Subito dopo il bambino andrà girato in posizione supina per praticargli con le dita cinque pressioni toraciche.

Manovra per bambini più grandi e adulti

Per i bambini più grandi e gli adulti, la manovra che viene insegnata prende il nome dal medico statunitense Henry Heimlich che per primo la illustrò nel 1974. Per eseguire la manovra di Heimlich, bisogna posizionarsi dietro il paziente, circondarlo con le braccia in un’area compresa tra l’ombelico e lo sterno e eseguire una serie di pressioni con una mano a pugno e l’altra che la racchiude da davanti a dietro e verso l’alto in modo da comprimere il diaframma. La compressione del diaframma agisce sui polmoni che, a loro volta esercitano una spinta pneumatica sull’oggetto che, in genere viene espulso come spinto da un getto d’aria e da un colpo di tosse.

Gli alimenti più pericolosi secondo le Linee di Indirizzo del Ministero della Salute

Gli alimenti pericolosi condividono particolari caratteristiche di forma, consistenza e dimensioni. Sia gli alimenti piccoli (per esempio, noccioline e semi) che quelli troppo grandi (grossi pezzi di frutta e verdura cruda) sono pericolosi: i primi rischiano di finire nelle vie respiratorie prima che il bambino riesca a morderli, mentre i secondi sono difficili da gestire durante la masticazione.

Gli alimenti dalla forma tonda (per esempio, ciliegie e uva) e quella cilindrica (come wurstel e carote) sono molto pericolosi perché, se aspirati, possono bloccarsi nell’ipofaringe ostruendo completamente il passaggio dell’aria. Infine, per quando riguarda le consistenze, quelle più pericolose, con differenti meccanismi, sono quella dura (come le caramelle), quella appiccicosa (per esempio, burro d’arachidi), quella fibrosa (come sedano) e quella comprimibile (come wurstel e marshmallow).

I 9 consigli utili che SIMEUP raccomanda a mamme e papà per prevenire il rischio di soffocamento da cibo

1. Il bambino deve mangiare a tavola, seduto con la schiena dritta;

2. Il bambino non deve mangiare mentre gioca, è distratto dalla tv o da videogiochi, corre o si trova in un veicolo in movimento (es. automobile);

3. Creare un ambiente rilassato e tranquillo;

4. Evitare distrazioni e non dare alimenti al bambino mentre sta piangendo o ridendo;

5. Provvedere alla sorveglianza/supervisione del bambino mentre mangia. Mai lasciare il bambino da solo mentre sta mangiando;

6. Incoraggiare il bambino a mangiare lentamente, a fare bocconi piccoli e a masticare bene prima di deglutire;

7. Non forzare il bambino a mangiare;

8. Dare al bambino alimenti appropriati al suo livello di sviluppo;

9. Non dare alimenti difficili da masticare o inappropriati al grado di maturazione.