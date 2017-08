Ragazza si applica il mascara e si ritrova il viso sfigurato da un’infezione

STATI UNITI – Il volto sfigurato per aver usato un pennellino da make-up probabilmente sporco – come lo sono quasi tutti i pennelli di questo genere. È capitato a Katie Wright, di Austin nel Texas (Usa) – appassionata e blogger di make-up – che dopo essersi truccata gli occhi con un pennello da mascara, dopo poco tempo si è vista comparire sopra il sopracciglio uno strano brufolo. Ma non era un semplice brufolo, si trattava del primo stadio di un’infezione pericolosa che si sarebbe diffusa in poco tempo, mettendo a serio rischio la vista e il cervello. Questo genere d’infezione, anche se in rari casi, può anche portare alla morte.

L’infezione

Come racconta la stessa Katie sulla pagina Facebook ‘Make Up Heavens’: «Il mio volto è cresciuto e divenuto caldo e gonfio, poi si è sfigurato molto velocemente, lasciando una ferita aperta che ha sempre continuato a espandersi». I medici a cui si è subito rivolta Katie le hanno diagnosticato una cellulite batterica, un’infezione batterica dolorosa che colpisce gli strati interni della pelle e in rari casi può essere fatale. Poiché l’infezione si è sviluppata molto vicino agli occhi, i medici del St. David’s North Medical Centre temevano che questo potesse danneggiare la vista e addirittura diffondersi al suo cervello. Per questo motivo le sono subito stati somministrati degli antibiotici di tipo IV, con cui si è riusciti a contrastare l’infezione.

Tutti avvertiti

Dopo la disavventura Katie Wright si è resa conto dei pericoli cui si può andare incontro se non si osservano le misure igieniche quando ci si trucca. E ora, con questa consapevolezza, sta mettendo sull’avviso tutti quanti sul prendersi cura dell’igiene degli attrezzi usati per il make-up, come il pennellino che ha usato lei per il mascara. È importante lavare regolarmente tutti gli attrezzi per il trucco, sottolinea Katie, perché non si sa cosa si possa essere insediato sopra – visto tutti i batteri che ci sono negli ambienti.

Terrorizzata

La prima reazione di Katie è stata di terrore perché non sapeva cosa le stava accadendo. «Era spaventoso e terribile – ha scritto – ma poteva essere molto peggio. Anche se temevo che il mio viso non sarebbe guarito, mi sono sentita sollevata nel sapere che la mia vista e la mia vita erano state risparmiate. Ho condiviso la mia costosa ‘lezione’ con la comunità di artisti make-up, blogger e fans – prosegue Katie – nella speranza che altri potrebbero evitare di passare attraverso la stessa cosa. Pulisci le tue spazzole e gli strumenti, non sto scherzando quando dico che è fondamentale», conclude sulla pagina del suo account GoFundMe – dove ora sta raccogliendo fondi per sostenere le spese mediche a seguito dell’infezione.