Obbligo vaccini, il provvedimento è legge. Via libero definitivo alla Camera

ROMA – Il tanto discusso provvedimento o decreto sull’obbligo vaccinale, più volte rimaneggiato, è ora legge. Lo è diventato dopo aver ottenuto il via libera definitivo alla camera. In tutto la nuova legge ha ottenuto 296 voti a favore, 92 contrari e 15 astenuti. Il provvedimento era già stato licenziato dal Senato il 20 luglio con anche il sostegno di Forza Italia e Scelta civica-Ala, oltre ai partiti di maggioranza, prima di ottenere l’approvazione dell’Aula della Camera dei deputati.

Già stanotte la Camera aveva prima confermato la fiducia al Governo con 305 voti a favore, 147 contrari e due astenuti.

Il decreto sui vaccini ora dovrà essere convertito in legge entro il 6 agosto 2017. Questo contiene delle novità rispetto alla prima versione del decreto, oltre all’obbligo vaccinale per l’iscrizione scolastica e l’anagrafe dei vaccini.

Ecco tutto sul nuovo emendamento. Mentre quattordici vaccini sono stati inseriti nel nuovo emendamento, solo dieci di questi sono obbligatori. Tutte le novità del nuovo decreto sull’obbligatorietà vaccinale.

Il commento dell'esperta: un grande traguardo

«Un grande traguardo quello raggiunto oggi – sottolinea la prof.ssa Susanna Esposito, professore ordinario di pediatria dell’Università degli Studi di Perugia e presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici, WAidid – e una grande opportunità per la popolazione italiana di comprendere l’importanza e il valore delle vaccinazioni. Regolamentare i vaccini rendendoli obbligatori non vuol dire punire, ma tutelare la salute pubblica. Se fino ad oggi in Italia ognuno poteva esprimere la propria opinione interpretando il concetto di prevenzione vaccinale in base a credenze personali o notizie scoperte su internet, ecco questo non sarà più consentito. Si tratta di una battaglia importante vinta anche dal Ministro Lorenzin per la salute di tutta la comunità, popolazione pediatrica e non. I vaccini obbligatori introdotti nel decreto approvato oggi sono efficaci e sicuri, è la scienza a confermarlo, e sono solo 2 in realtà, 6 somministrati in formulazione esavalente (poliomielite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae di tipo b e pertosse), e gli altri 4 in tetravalente (morbillo, parotite, rosolia e varicella). Così ci proteggeremo da dieci malattie che purtroppo ancora si manifestano nel nostro Paese».