Una donna muore dopo che il gatto l'aveva morsicata

GIAPPONE – Desta apprensione il primo caso di morte per un morso di gatto ai danni di una donna giapponese. Il decesso, avvenuto lo scorso anno, è stato rivelato soltanto ora – dopo le che autorità sanitarie hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso. Si tratterebbe di una zoonosi (ossia una malattia trasmessa dagli animali all’uomo) che mai prima d’ora era stata segnalata. La donna sarebbe morta per Sindrome da Trombocitopenia (SFTS), una grave forma di febbre che viene trasmessa dalle zecche.

Il gatto malato

Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute del Giappone, la donna di circa cinquant’anni avrebbe avuto contatto con un gatto randagio malato. Nel tentativo di prendersene cura, il gatto l’avrebbe morsa. Dieci giorni dopo il morso la donna è deceduta per la malattia che in genere è trasmessa dalle zecche, ma in questo caso pare che il veicolo sia stato proprio il gatto – che a sua volta doveva essere infettato. Le autorità sanitarie hanno dichiarato che fino a oggi non è stato segnalato nessun caso di trasmissione da uomo a uomo, ma che anche se non è ancora stato confermato che il virus è stato trasmesso dal gatto, è probabile che questo sia il primo caso.

Cos’è la Sindrome da Trombocitopenia o SFTS

L’SFTS è una malattia infettiva relativamente nuova. Si sono registrati i primi casi in Cina, Corea e Giappone. Gli esperti ritengono che l’infezione abbia tassi di mortalità fino al 30% e sia particolarmente grave nelle persone oltre i 50 anni d’età. In Giappone i primi casi di SFTS sono stati registrati nel 2013. Sebbene la morte della donna sia un caso raro, il Ministero della Salute del Giappone avverte i cittadini di stare attenti agli animali – anche domestici – che versano in precarie condizioni di salute. A parte questa ‘nuova’ malattia, di solito il morso della zecca è associato alla trasmissione della Malattia di Lyme, una condizione che può portare a gravi disturbi e anche e alla morte, se non trattata.