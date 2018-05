Una malattia di cui si è parlato sempre molto poco ma della quale, per fortuna, sta aumentando la diffusione delle informazioni. Non è insolito, infatti, riconoscerla con estremo ritardo quando tutte le cure a disposizione sono ormai inefficaci. Evidenziarla precocemente, al contrario, può aiutare a evitarne i pericolosi effetti avversi. D’altro canto, l’unica vera speranza di cura potrebbe arrivare da un nuovo vaccino sviluppato da alcuni scienziati del Regno unito. Ecco di cosa si tratta e quanto dobbiamo ancora attendere per poterlo avere a disposizione.

Colpita anche una modella

Non c’è persona al mondo che può evitare la malattia di Lyme. Si tratta di una patologia estremamente subdola che può sfociare in una sintomatologia pericolosa e debilitante portando ad artrite, problemi cardiaci e paralisi. Recentemente la bellissima Bella Hadid, di 21 anni, è stata colpita dalla malattia di Lyme, esattamente come sua mamma. E’ stata proprio lei, infatti, a scrivere un libro intitolato «Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease». La malattia colpisce le persone in seguito al morso di una zecca e tra i primi segnali si può assistere a una forte e inaspettata stanchezza. Non a caso Hadi ha dovuto rinunciare al suo sogno di partecipare alle olimpiadi.

Un vaccino potrebbe salvarci?

Quella che apparentemente sembra una malattia rara non lo è affatto. Tale patologia, infatti, colpisce 600.000 persone ogni anno in tutto il mondo. Ma una vaccinazione in fase di studio da un gruppo farmaceutico francese denominato Valneva potrebbe finalmente essere la nostra nuova speranza. Al momento il farmaco (VLA15-101) ha superato con successo gli studi clinici sull’uomo e sarà disponile nel Regno Unito per tutte le persone dai due anni in su. Il farmaco è stato messo a punto grazie a diversi finanziamenti tra cui anche uno proveniente dall’European Investement Bank (EIB) del valore di 25 milioni di euro.

I numeri in Italia

in Italia – secondo quanto dichiarato dal portale dell’ISS – si contano circa un migliaio di casi di borreliosi di Lyme. «Le Regioni maggiormente interessate sono il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Trento), mentre nelle Regioni centro meridionali e nelle isole le segnalazioni sono sporadiche».

Vaccini personalizzati

È importante sottolineare che i vaccini che verranno messi in commercio per la malattia di Lyme dovranno essere prodotti per ogni tipo di zecche. Quindi, quello specifico per il Regno Unito difficilmente andrà bene in altri Stati, Italia compresa. Ogni paese dovrà modificare il farmaco rendendolo idoneo alle zecche che vivono in una determinata zona. Al momento questo è il primo vaccino che ha superato con successo i test. Altri, come quello prodotto negli Stati Uniti, sono stati ritirati a causa di effetti collaterali non dovuti. Tra questi anche la comparsa dell’artrite.