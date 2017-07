Perché quando siamo stanchi ci buttiamo sul cibo spazzatura?

La maggior parte delle volte che si sentiamo stanchi, provati o stressati, invece di mangiare sano come per esempio un frutto, siamo attirati più da un dolcetto, del cioccolato o uno snack salato. Ma perché tutto ciò? A rispondere ci pensano i ricercatori della Feinberg School of Medicine, Northwestern University di Chicago (Usa) che di recente hanno presentato i risultati di un loro studio alla riunione annuale della Cognitive Neuroscience Society a San Francisco

Stanchi da… mangiare

I ricercatori hanno voluto vedere cosa avrebbero mangiato le persone dopo diverse ore di sonno. Per la precisione dopo 8 o 4 ore di sonno. Con un intervallo di una settimana in cui hanno dormito le loro classiche ore, i partecipanti hanno dormito prima otto ore e poi quattro ore. Il giorno dopo ogni sessione, hanno dovuto valutare la piacevolezza, l’intensità del profumo di cibi dolci o salati molto calorici (per esempio patatine fritte o dolcetti). Dopo di che, i partecipanti hanno dovuto anche valutare l’odore di elementi non alimentari come per esempio quello di un abete.

Olfatto più sensibile

Quello che hanno scoperto gli autori dello studio è che quanto le persone erano private delle ore di sonno (quattro ore) il loro senso dell’olfatto e l’attività cerebrale associata erano più attivi e rafforzati. Il tutto rispetto a quando invece dormivano per otto ore. Questo senso olfattivo più sensibile agli odori fa sì che si sia più attirati dai cibi al alto contenuto calorico e di grassi: in sostanza il cibo cosiddetto spazzatura. Ecco dunque perché, almeno in teoria, siamo attirati più dagli ‘stuzzichini sfiziosi’ quando siamo stanchi.