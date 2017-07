Attenzione ai dolcificanti: fanno ingrassare

STATI UNITI – E’ divenuto un dolcificante molto diffuso. Si tratta dell’eritritolo (E968) o alcool di zucchero, che si trova naturalmente in alimenti come le pere e le angurie. Questo edulcorante, in versione sintetica è utilizzato come sostituto dello zucchero in cibi a basso contenuto calorico. Come per tutti questi tipi di dolcificanti, spesso è usato nelle diete ipocaloriche e da chi vuole perdere peso. Solo che i ricercatori della Cornell University hanno trovato che è un biomarker per l’aumento di peso.

Gli effetti contrastanti

Sebbene i pareri sulla salubrità dei dolcificanti artificiali siano contrastanti, è comunque significativo che proprio questi che dovrebbero essere a basso contenuto calorico rispetto allo zucchero tradizionale, siano invece trovati essere dei marcatori metabolomici legati all’aumento di peso e aumento della massa grassa. Questo infatti quanto scoperto dai ricercatori statunitensi, in collaborazione con gli scienziati della Braunschweig University of Technology in Germania e l’Università di Lussemburgo.

Lo studio

I ricercatori hanno studiato e analizzato i marcatori biologici per l’aumento di peso in un gruppo di studenti universitari. Scoprendo che le persone che hanno guadagnato peso e grasso addominale nel corso di un anno avevano, all’inizio dell’anno, livelli di eritritolo nel sangue 15 volte maggiori rispetto a coloro che erano stabili o avevano perso peso e massa grassa. «Circa il 75% di questa popolazione sperimenta l’aumento di peso durante il passaggio al College – spiega Patricia Cassano, professore della Divisione di Scienze Nutrizionali alla Cornell – Con questo in mente, è importante identificare i biomarcatori di rischio che potrebbero guidarne la comprensione e la prevenzione». Il prossimo passo dei ricercatori sarà quello di comprendere meglio l’associazione tra eritritolo e aumento di peso. Lo studio è stato pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).