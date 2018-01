Meloni (Fdi): "I nostri candidati fuori dal Grande Fratello della politica"

ROMA - "Ho candidato chi se lo merita" aveva dichiarato ieri Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier, nel corso della trasmissione Mattino 5. "Per quanto riguarda le liste di Fratelli d’Italia ho fatto una scelta che definisco coraggiosa: mentre in questi giorni ho visto giocare tutti i partiti al grande fratello della politica candidando giornalisti, attori e cantanti io ho puntato su chi lavora e sta sui territori, raccoglie il consenso delle città che rappresentano. Nelle liste di Fratelli d’Italia non ci sono grandi nomi altisonanti ma amministratori, persone serie, ragazzi giovani, donne, persone che hanno costruito la loro credibilità con gli anni e col lavoro e spero che per questo verremo premiati».

I nomi nel Lazio

Così, come annunciato da Marco Marsilio, portavoce regionale del Lazio di Fdi, sono state depositate le liste di Fratelli d’Italia nel Lazio. "I candidati - ha fatto sapere Marsilio - rappresentano un forte radicamento territoriale, tradizionale della destra romana e laziale, con ottimi amministratori e dirigenti locali che seguono ai leader nazionali del movimento. Insieme ai quadri politici, esponenti del mondo del terzo settore, della sicurezza e del sindacato completano l’offerta di Fratelli d’Italia. Nel dettaglio: Nei tre collegi plurinominali di Lazio 1 (Roma e provincia sud – est) il Presidente nazionale Giorgia Meloni e il capogruppo alla Camera Fabio Rampelli guidano le tre liste. Al terzo posto Maria Teresa Bellucci, Presidente nazionale del Modavi onlus e membro dell’Assemblea nazionale del Forum del terzo settore, docente di Psicologia Generale a La Sapienza. Completano le tre liste, rispettivamente, Federico Mollicone, dirigente del Dipartimento Comunicazione e già Presidente della Commissione Cultura in Campidoglio, Andrea de Priamo, Vice presidente dell’Assemblea capitolina, Alessandro palombi, sindaco di palombara Sabina.

Collegi plurinominali

"Nei due collegi plurinominali di Lazio 2, guida la lista il dirigente del Dipartimento Organizzazione di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, già assessore regionale ai Trasporti. Nel collegio nord (Viterbo, Rieti, Civitavecchia) segue Rosa Sigillò, presidente del MIDA, sindacato dei precari della scuola, categoria fortemente danneggiata dalla ‘buona scuola’ di Renzi (Sigillò corre anche in Calabria); al terzo posto la Medaglia d’Argento al Valor Militare (ottenuta in Somalia a seguito del conflitto a fuoco al Check Point Pasta) Giampiero Monti, un riferimento per tutto il mondo in divisa; chiude la lista Veronica Felici, dirigente del Coordinamento provinciale di Roma. Nel collegio sud, dopo il capolista si candidano Maurizia Barboni, assessore di Terracina, la città più grande del Lazio amministrata da un sindaco di FdI, Roberto Toti, consigliere comunale a S.Giovanni Incarico e dirigente del Coordinamento provinciale di Frosinone, e Rachele Mussolini, consigliera dell’Assemblea capitolina".

Collegi uninominali

"Nei collegi uninominali - ha proseguito Marsilio - Giorgia Meloni corre a Latina, città scelta anche per riaffermare (dopo l’ascesa di un sindaco di sinistra) la sua tradizionale vocazione e identità culturale. Fabio Rampelli nel collegio Tuscolano, in cui risiede, Maria Teresa Bellucci nel collegio Montesacro. Marco Silvestroni, Capogruppo dell’Area Metropolitana e Portavoce del Coordinamento della Provincia, corre a Velletri. A Rieti sarà il sindaco di Leonessa e Portavoce provinciale Paolo Trancassini a rappresentare il centrodestra, come Mauro Rotelli, già assessore nel capoluogo della Tuscia, che sfiderà Fioroni a Viterbo.

I candidati al Senato

"Al Senato, nei collegi uninominali Fratelli d’Italia è rappresentata da Massimo Ruspandini, vice sindaco di Ceccano, a Frosinone, da Federico Iadicicco, dirigente del Dipartimento Famiglia e tra gli organizzatori del Family Day, al primo collegio Gianicolense, da Lavinia Mennuni, già consigliera capitolina, al collegio 4 Collatino e Maria Grazia Cacciamani, imprenditrice e portavoce del Municipio VII, nel collegio Tuscolano. Le tre liste proporzionali del Senato sono guidate da Mennuni a Roma (Lazio 1) e dal Portavoce regionale Marco Marsilio a Lazio 2 e 3. In questi ultimi due collegi, il Portavoce di Latina Nicola Calandrini è al terzo posto, garantendo la rappresentanza parlamentare al territorio pontino. In lista a Lazio 1 anche il Portavoce romano e già assessore ai Lavori Pubblici Massimo Milani, e l’ex consigliere comunale Federico Rocca, dirigente nazionale del partito. A Lazio 2 chiude la lista la prestigiosa candidatura di Laura Allegrini, già senatrice e consigliera regionale, molto apprezzata in provincia di Viterbo e non solo, la cui candidatura rappresenta un altro passo verso la ricomposizione della destra dispersa e diffusa, mentre a Lazio 3 è candidata Monica Picca, fresca della battaglia sul Municipio lidense. A rendere ancora più prestigiosa la lista, la candidatura alle spalle del capolista di Isabella Rauti, che compete anche in un collegio uninominale in Lombardia, la cui presenza, oltre a costituire un chiaro messaggio rivolto alla tradizione più profonda della cultura nazional-popolare, consente di garantire la possibilità per Latina di essere rappresentata in Senato da un esponente del territorio, mentre alla Camera sarà rappresentata da Giorgia Meloni».