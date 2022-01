Giorgia Meloni: «Governo ha messo italiani gli uni contro gli altri invece di contrastare il virus»

ROMA - «Questo Governo irresponsabile era troppo occupato a mettere gli italiani gli uni contro gli atri per prendere provvedimenti seri contro la pandemia. Le nostre proposte responsabili sono state ignorate» così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al flash mob del partito a Montecitorio contro il green pass.

«Riconoscere vaccino Sputnik per salvare turismo italiano»

«Le dichiarazioni di Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, sullo stato di salute del turismo destano molta preoccupazione. Le grandi città d'arte, che nel 2019 rappresentavano un quinto delle presenze turistiche registrate in Italia, hanno subito un crollo del 71% nel 2021. Questi numeri mettono a rischio ben 500 mila lavoratori e le loro famiglie. Fratelli d'Italia ha chiesto al governo di riconoscere il vaccino Sputnik come siero idoneo al rilascio del Green Pass, certificato necessario per circolare nel nostro Paese». Lo dichiarano in una nota Lucia Albano e Riccardo Zucconi, Deputati di Fratelli d'Italia.

«Al momento, questo limite normativo impedisce l'arrivo di turisti provenienti dalla Russia e da ben 80 Paesi. Sul tema, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Speranza e depositato un odg, approvato dalla Camera. Auspichiamo che il governo dia seguito alle nostre istanze e si attivi quanto prima per risolvere questa situazione irricevibile».