ROMA - «Quest’anno in particolare non c’è libertà senza sicurezza. Da ieri abbiamo superato i tre milioni di somministrazioni. Da oggi c’è un’ottima notizia, il pass vaccinale scatta da 15 giorni dopo l’inoculazione della prima dose». Lo ha detto il Presidente del Lazio Nicola Zingaretti durante la presentazione al Tempio di Adriano dell’iniziativa «Più notti, più sogni» per rilanciare il turismo nella Regione.

