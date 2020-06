Renzi: «Salvini e Meloni sono stati sconfitti dalla storia»

«Salvini e Meloni hanno scommesso sull'Europa matrigna e cattiva ma sono stati sconfitti dalla storia. Il lockdown ha sconfitto l'ideologia dei sovranisti». Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro.

«Noi non siamo i muri ma le piazze. Non siamo la chiusura ma la cultura. C'è una diversità ontologica. Quando mi dicono che i due Matteo sono la stessa cosa non si rendono conto che il problema non è la discussione sul singolo emendamento. C'è un abisso di visione politica», ha aggiunto.