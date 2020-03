Fico: «Il Parlamento non ha mai chiuso per Coronavirus»

ROMA - «La Camera dei deputati non ha mai chiuso e mai chiuderà. Continuerà a lavorare nell’interesse degli italiani, e tutelando la salute dei deputati e dei dipendenti». Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in una videoconferenza con i giornalisti, organizzata al termine della conferenza dei capigruppo. «Domani ci sarà un ‘Question time rafforzato dove saranno presenti il ministro della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Scuola, dell’Università e della Pubblica Amministrazione e ogni gruppo parlamentare potrà presentare due interrogazioni al Governo».

Voto elettronico? Ne parliamo

Sempre domani, ha specificato, «ci sarà l’informativa del presidente del Consiglio». Sul voto elettronico da remoto per le attività parlamenti «stiamo parlando di decine e decine di voti e di decine di interruzioni, il ritorno in commissione, di ritorno in aula quindi una procedura molto complessa. Io – conclude il Presidente della Camera – sono disponibile a parlare di ogni tema nelle sedi giuste come la giunta per il regolamento nella quale ho già affrontato questo discorso che può continuare, ma intanto nell’emergenza dobbiamo muoverci nel modo più di buon senso ed intelligente possibile per far rispettare la Costituzione, il regolamento della Camera dei deputati ed il lavoro parlamentare nell’interesse degli italiani».