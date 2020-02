Matteo Renzi: «Sostituzione di Iv legittima, potrebbe accadere»

ROMA - «Qualcuno ci vuole sostituire nella maggioranza? Per noi è cosa legittima che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane». Lo ha detto il leader di IV, Matteo Renzi, in una conferenza stampa al Senato. In ogni caso «sia che siamo in maggioranza, sia che saremo all'opposizione - ha aggiunto - lasciamo al governo il nostro piano choc per riaprire i cantieri».

Renzi: «Scorpione»? Franceschini l'aveva già detto a D'Alema

«Franceschini mi ha definito 'scorpione'? Lo aveva già detto a D'Alema». Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interpellato al Senato, risponde a chi gli chiede un commento alle parole del ministro dei beni culturali, Dario Franceschini, che ieri dopo le dichiarazioni a Porta a Porta lo ha definito 'lo scorpione che uccide la rana' richiamando la fiaba di Esopo. Nel 2009, all'apertura della campagna congressuale del Pd, Franceschini, sempre citando la fiaba di Esopo, definì Massimo D'Alema 'lo scorpione'. E allora D'Alema rispose ricorrendo all'astrologia: «Vorrei rassicurarlo perché io sono ariete, di segno e di carattere. Ma soprattutto quella è una favola triste, nella quale alla fine tutti vanno a fondo. Non è così, vorrei rasserenare Franceschini che tutti e due potremo lavorare per il PD».