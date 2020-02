Salvini: «Nessun ipotesi governo con Renzi»

ROMA - «Non c'è nessuna ipotesi di un nuovo governo con Renzi, solo fantasie...». Lo assicura Matteo Salvini a margine di un sit in della Lega in via Veneto, a Roma, a difesa della legge sulle telecamere negli asili.

«C’è una legge che da mesi aspetta di essere approvata definitivamente. La maggioranza - lamenta Salvini - la tiene sequestrata. Prevede un atto di civiltà con videocamere in asili e case di cura per evitare casi di violenza intollerabili su bambini, anziani e disabili», ha detto mentre i suoi parlamentari stanno manifestando davanti al ministero del Lavoro. Accanto al leader della Lega, molti senatori espongono cartelli di protesta: ‘stop violenze negli asili e nelle case di cura’; ‘giallorossi bloccano legge su telecamere’. Altri sono armati di fischietto e c'è chi grida: «ministro svegliati!».