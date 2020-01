Zingaretti: «Salvini invece di suonare ai citofoni dica dove sono i 49 milioni»

BOLOGNA - «La cosa più importante è ricostruire la speranza e smettere di picconare l'Italia con polemiche e odio, magari citofonando agli studenti che devono studiare. Salvini citofonasse ai mafiosi, visto che quando ha fatto il ministro degli Interni non li ha catturati». Lo ha dichiarato via social il segretario del Pd Nicola Zingaretti, aprendo la giornata di chiusura della campagna elettorale del Pd in Emilia Romagna al fianco del Governatore ricandidato del centrosinistra Stefano Bonaccini.

Si vergogni chi accusa l'Emilia Romagna

Deve «vergognarsi» chi «accusa l'Emilia Romagna. In Emilia-Romagna avete dimostrato che, quando ci sono dei problemi, si possono risolvere. Nel dopoguerra questa terra era uno degli angoli più poveri d'Europa, ora è all'avanguardia. Si vergogni chi accusa questa regione. La politica non può uccidere la speranza, la politica deve costruire un futuro migliore per le persone!».