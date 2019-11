CASORIA - «Questo è un governo che si è messo insieme per fare in modo che non aumentasse l'Iva. Abbiamo scongiurato quella che possiamo definire la Salvini tax», ovvero «600 euro in più a famiglia, nel 2020, perché quel signore aveva fatto cadere il governo». È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, a margine di un'iniziativa a Casoria.

