ROMA - La proposta di legge sulla riforma delle legge elettorale in senso maggioritario «è una iniziativa di democrazia, di concretezza, di efficienza, di futuro». Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la presentazione in Cassazione della proposta di legge di iniziativa popolare. «Con questo sistema, già in vigore per le regioni - ha aggiunto - chi prende un voto in più vince, senza inciuci».

