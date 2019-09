PONTIDA - «Buffone, buffone; libertà; il popolo non dimentica». Dal pratone di Pontida, dove è in corso il raduno leghista, sono partiti slogan e cori di proteste contro il premier Conte nel momento in cui è stato nominato dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo dal palco. «Dovevamo decidere se stare con Conte o con il popolo - ha detto poi Romeo - E noi siamo e saremo sempre con il popolo. Mai schiavi siamo donne e uomini liberi. Coraggio, dignità e concretezza».

Riproduzione riservata ©