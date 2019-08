Salvini: «Governo Pd-M5s? Chiederò a Mattarella di mettere fine a spettacolo vergognoso»

ROMA - «Oggi pomeriggio andremo dal Presidente Mattarella a chiedere di mettere fine a questo spettacolo indecente e vergognoso». E' quanto afferma Matteo Salvini in diretta Facebook. E' la spartizione di posti e poltrone» ha spiegato Salvini in merito alla trattativa tra Pd e M5s.

«Non c'è una maggioranza in questo Parlamento»

«Sono pronti a tutto pur di non dare la parola agli italiani, non c'è una maggioranza in questo Parlamento» e «il bene del Paese è sciogliere le Camere subito». Salvini spiega di voler chiedere al presidente Mattarella, nel corso dell'incontro di oggi per il secondo giro di consultazioni, se «può nascere un governo del genere che ha unico collante 'Salvini no'?».