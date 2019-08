Toninelli: «Salvini non governa con Berlusconi, il M5S ha la schiena dritta»

MILANO - «Non si sono mai sbloccate così tante opere come nell'ultimo anno. E i benefici li inizieremo a vedere non da subito». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine di un evento alla stazione ferroviaria di Milano-Rogoredo. «Quando diciamo 'più tre miliardi di euro di manutenzione sui 30mila chilometri di strade statali attraverso Anas' non vi rendete conto di quanti cantieri» partiranno in Italia.

Tantissimo lavoro per le imprese italiane

«Chiedo scusa in anticipo ai cittadini che vedranno tanti cantieri che qualche piccolo disagio lo dovranno subire. Ma ci sarà tantissimo lavoro per le imprese italiane», ha chiosato Toninelli.