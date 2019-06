Salvini: «Di Battista? Chiacchierone tropicale a pagamento»

ROMA - «È strano che ci sia qualcuno che è alleato che passa il suo tempo a insultarmi. Non guardo la tv e men che meno Di Battista». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica alle critiche del Cinquestelle Alessandro Di Battista.

Di Battista? Chiacchierone tropicale a pagamento

«Quello che dice Di Battista è l'ultima delle mie preoccupazioni», prosegue Salvini parlando al termine della cerimonia di chiusura di un corso alla Scuola Interforze di polizia. La Lega vuole far cadere il governo come dice Di Battista? «E perché dovrei», risponde. «Io invidio Di Battista - rincara Salvini - sta passando i suoi mesi in giro per il mondo pagato per dare lezioni al prossimo, ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano e io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento».