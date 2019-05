Luigi Di Maio: «Giorgetti? Parte della Lega ha nostalgia di Berlusconi»

COSENZA - «Forza Italia vuole tornare al governo. Berlusconi non pretende di fare il premier ma il ministro giustizia ci sta pensando. Stanno aspettando il risultato delle Europee di domenica. Giorgetti della Lega dice 'così non si può andare avanti' perché c'è una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, M5s, durante un comizio a Cosenza.

Berlusconi deve restare fuori dal Parlamento

«Ci sono tante ragioni per restare al governo ma una su tutte è che quelle persone devono restare all'opposizione, Berlusconi deve restare fuori dal Parlamento e non deve andare a fare il ministro, la proposta Zanda non deve diventare legge», ha aggiunto.