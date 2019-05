Luigi Di Maio a Matteo Salvini: «Basta minacce dalla Lega, dobbiamo andare avanti»

ASCOLI PICENO - «Ogni giorno sento dalla Lega minacce di far cadere il governo, per me deve andare avanti, continuare per cambiare nel Paese e in Ue. Io voglio andare avanti e chiedo alla Lega di essere collaborativi». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a margine di un incontro ad Ascoli Piceno.