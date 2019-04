Conte: «Flat tax? Non è il momento di parlare di riforma fiscale»

ROMA - «Non è questo il momento di parlare della riforma fiscale. È nel contratto di governo: noi la riforma fiscale la vogliamo realizzare, ci teniamo ma evidentemente ci sono i prossimi mesi e c'è una manovra da realizzare. Avremo tutto l'agio per lavorare alle misure fiscali con l'obiettivo di alleviare la pressione fiscale, semplificare il fisco per renderlo più efficiente, innalzare il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Gli obiettivi li abbiamo ben chiari, dateci il tempo di realizzarli». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interpellato in conferenza stampa a Tunisi sulla flat tax che Matteo Salvini oggi ha chiesto di realizzare al più presto.