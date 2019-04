Zingaretti attacca Salvini: «Mafia rom a Latina fa campagna per la Lega?»

ROMA - E' «giusto» che le procure indaghino sulle voci di un sostegno della mafia Rom alla campagna elettorale di Matteo Salvini, notizie riportate oggi da alcuni giornali. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, intervistato dal Tg1 a margine della presentazione dei candidati del partito alle europee.

Indaghino le Procure

«E' giusto - ha affermato - che le procure indaghino su questo fatto che sembra nascere dai pentiti di mafia della provincia di Latina: la mafia Rom che fa campagna elettorale per Salvini. Sarebbe un fatto grave, non so se sia vero, ma è giusto che le procure indaghino».