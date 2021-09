Salvini e la battaglia (mancata) sul green pass: «Senza di noi ci sarebbe l'obbligo vaccinale»

«Ormai tutti sanno come la penso sul Green Pass, è noto. E' un dibattito che esiste quasi solo in Italia, nemmeno si pongono il problema del Pass in stati come Regno Unito, Svezia o Spagna. Tutti sanno come la penso e io so come la pensano gli altri. Nel Consiglio dei ministri decidono Draghi e i ministri». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista ad Affariitaliani.it.

«Ho parlato con Fedriga, Zaia e Fontana, siamo assolutamente soli. Tutto il resto del governo - Draghi, Speranza, Gelmini, Franceschini - è sulla stessa linea. Non ci arrendiamo e chiediamo cose di buon senso, come tamponi a prezzi ridotti per i minorenni e la richiesta forte e pressante che le mamme e i papà di bambini disabili possano entrare a scuola senza alcuna limitazione. Non far entrare un genitore di un bimbo disabile a scuola, negando l'emozione dell'inserimento alla materna o alle elementari, è una cattiveria gratuita. Non è negando questo diritto che si incentiva la gente a vaccinarsi», racconta Salvini.

«Non lascio il paese in mano a PD e M5S»

Che ci fa ancora al governo? «Non mando l'Italia e gli italiani a quel Paese e non li lascio nelle mani di Pd e M5S. La mia posizione è nota a tutti. E con tutti i problemi che ci sono, compresi i confini colabrodo non lascio il Paese a Pd e M5S. La Lega è un argine e al governo resta. Poi certo che mi aspetto un cambio di passo su molti altre temi, come ad esempio le cartelle esattoriali. Sono quattro mesi che sto aspettando la rottamazione, è ora di decidere e andare avanti», spiega.

A chi parla di due Leghe e di un partito diviso tra il segretario e i governisti (Giorgetti) insieme ai governatori, Salvini dice: «Io mi fido dei ministri e dei governatori della Lega, che stanno chiedendo cose molto sensate come la durata di tre giorni e non due dei tamponi. Mi fido e mi affido a loro. Se non ci fosse la Lega al governo domani non si farebbe il Green Pass obbligatorio, ma la vaccinazione obbligatoria. Pd, M5S e Forza Italia sono assolutamente allineati per un obbligo indiscriminato. Io e la Lega siamo e saremo sempre contrari e continuiamo a fare da argine verso questa deriva. Non darò mai la soddisfazione a Letta e a Conte di fare quello che vogliono, poi decidono i ministri e i governatori della Lega che vanno in Cdm e in conferenza Stato-regioni. Ripeto, mi fido di loro».