Di Stefano replica a Delrio: «Nuova legge sull'immigrazione? Non è sul tavolo al momento»

ROMA - «Non è al tavolo del dibattito in questo momento». Così il deputato del Movimento 5 stelle e sottosegretario uscente agli Affari esteri Manlio Di Stefano, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'annuncio del presidente dei deputati Pd Graziano Delrio, che ha parlato di una nuova legge sull'immigrazione nel programma del governo Conte bis che sta per nascere. Quanto ai decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini, Di Stefano risponde: «Abbiamo già detto nel programma che verranno integrate le parti che Mattarella ha ritenuto non costituzionali».

