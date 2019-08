Salvini: «Ok taglio Parlamentari e poi subito al voto»

ROMA - «Rilancio: votiamo per anticipare il taglio dei parlamentari, si chiude in bellezza e poi per dignità per onestà e coerenza si va subito al voto». Lo afferma Matteo Salvini nell'aula del Senato. «Facciamolo la settimana prossima», aggiunge.

Cosa c'è di più bello e trasparente che il voto?

«Cosa c'è di più bello, trasparente, dignitoso, lineare, che dare la parola al popolo? Io non capisco tutto questo terrore... a parte Renzi che sa che con i disastri che ha fatto non perderà la poltrona».

Io fascista? Fascisti non danno parola al popolo

«Mai conosciuto un fascista che vuole andare al voto e dare la parola al popolo. Mettetevi d'accordo con voi stessi».