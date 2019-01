Quota 100, Giorgia Meloni «al fianco» di Salvini

ROMA - «Bene l'introduzione di Quota 100, giusto che chi ha versato 38 anni di contributi possa andare in pensione se vuole. Era nel programma di Fratelli d'Italia e con coerenza in Parlamento voteremo a favore di questi articoli del provvedimento». E' quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Tolleranza zero contro caporalato

«Complimenti alle Forze dell'Ordine che hanno smantellato a Latina un'organizzazione criminale che sfruttava immigrati e li costringeva a vivere e lavorare in condizioni disumane. Tolleranza zero contro il caporalato e chi specula sulla disperazione». Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Lollobrigida: Soldi a immigranti e nullafacenti

«Le politiche di compromesso di questo governo si concretizzano in soldi buttati e nulla di concreto per gli italiani. C'è il rischio che i soldi del reddito di cittadinanza vadano a immigrati, evasori e nullafacenti cronici». Lo ha detto ai microfoni del Tg5 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. «La risposta alla disoccupazione e alla povertà resta il lavoro. Se il reddito di cittadinanza rimarrà questo noi di Fratelli d'Italia raccoglieremo le firme per abrogarne tutte le distorsioni», ha concluso.