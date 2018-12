Fraccaro esulta: «Abbiamo restituito la sovranità al popolo»

ROMA - «La manovra è legge. Abbiamo scritto una pagina di storia straordinaria, questa legge di bilancio rappresenta un punto di svolta perché restituisce sovranità al popolo. Dopo anni di politiche rigoriste il Paese può finalmente intraprendere la strada della crescita economica e della stabilità sociale. E' la fine della vecchia politica che tutelava i poteri forti: ora al centro ci sono i cittadini, è un nuovo inizio per l'Italia». Lo ha dichiarato in una nota il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro (M5S).

Si attua il programma votato dai cittadini

«Con la manovra del popolo - ha aggiunto - non vengono più traditi gli impegni per interessi di parte, si attua il programma votato dai cittadini. Non sono più le lobby a dettare legge, le priorità della politica coincidono con quelle del Paese reale. Si inverte finalmente la rotta dell'austerity rivitalizzando il tessuto produttivo e, dopo i tagli da lacrime e sangue, si tornano a finanziare i servizi essenziali».

Abbiamo tenuto il punto con l'UE

«Il Governo del cambiamento - ha sostenuto ancora Fraccaro - vuole ricucire lo strappo che si è creato in questo anni tra società e istituzioni a beneficio del nostro sistema democratico. Abbiamo tenuto il punto con l'Ue perché la manovra restasse espansiva, ci sono tutte le misure che abbiamo voluto a partire dal reddito di cittadinanza e, grazie al lavoro del Parlamento, il provvedimento è stato anche rafforzato. Ora possiamo rilanciare la crescita economica e sociale del Paese con il piano di investimenti e le misure a sostegno dei diritti fondamentali. E' una vittoria non solo di questo Governo ma - ha concluso Fraccaro - di tutti i cittadini».

Infondati gli attacchi a Fico

«Il Presidente della Camera Roberto Fico sta svolgendo il proprio ruolo in maniera corretta e imparziale, gli attacchi nei suoi confronti da parte dell'opposizione sono totalmente infondati. Sin dall'inizio del suo mandato Fico ha dimostrato di essere super partes e di saper tutelare le prerogative dei gruppi parlamentari. Il Governo ha presentato la manovra del popolo in Parlamento secondo le tempistiche necessarie assumendosene l'onere e l'onere. Le accuse al Presidente Fico da parte delle forze di minoranza sono quindi del tutto pretestuose, sarebbe meglio evitare inutili polemiche verso la terza carica dello Stato».