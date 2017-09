Un mese dopo la doppietta, riecco la Ducati: pronta a vincere ancora

PORTIMAO – Ad un mese dalla straordinaria doppietta centrata all’EuroSpeedway Lausitz (Germania) con Chaz Davies, alla quale va aggiunto un ulteriore podio con Marco Melandri, il team Ducati è pronto a tornare in pista a Portimão (Portogallo), teatro del decimo round del campionato mondiale Superbike. Il tracciato portoghese, di nuovo in calendario dopo un anno di assenza, è tra i più iconici ed apprezzati dai piloti in virtù della sua configurazione molto varia e ricca di saliscendi. Davies vi ha ottenuto due terzi posti (entrambi con Ducati) nel 2014 e 2015, mentre Melandri vi ha trionfato in due occasioni, nel 2011 e 2013. Con quattro round ancora da disputare e 200 punti in palio, sia il gallese che l’italiano sono determinati ad affrontare le restanti gare all’attacco.

Impazienza di correre

«È sempre bello tornare in sella, specialmente dopo aver ottenuto una doppietta nel round precedente – ammette Davies – Portimão è una pista fantastica, non vi abbiamo corso di recente ma vi abbiamo sempre fatto dei test durante la pausa invernale, quindi è un tracciato che conosciamo bene. Credo che la sua natura sconnessa possa favorirci. È divertente quanto difficile, perché ci sono diverse buche e l’asfalto è leggermente diverso ogni volta che corriamo lì, un po’ come accade nelle piste di motocross, quindi non è facile ottimizzare tutti i dettagli. Vi abbiamo raccolto due podi fin qui, in condizioni meteo differenti, ma faremo del nostro meglio per migliorare ancora. Non vedo l’ora di risalire sulla Panigale R». Aggiunge il suo compagno di squadra Melandri: «Il tracciato di Portimão è tra i più belli in calendario. È una pista tecnica, con molti cambi di pendenza. I test effettuati lì durante l’inverno non erano stati dei migliori, ma ci erano serviti per avere le idee più chiare ed infatti poco dopo abbiamo raccolto il nostro primo podio in Australia. L’asfalto non è in ottime condizioni, ma nemmeno rovinato come in Germania. Ad ogni round la nostra conoscenza della Panigale R migliora, e con i passi avanti fatti in gara-2 al Lausitzring abbiamo imparato molte cose che dovrebbero consentirci di adattarci meglio a piste sconnesse. In passato ho ottenuto buoni risultati a Portimão, e credo che possa essere una pista favorevole per la nostra moto, quindi partiamo fiduciosi». Dopo nove round, Davies (276 punti) e Melandri (218 punti) sono rispettivamente terzo e quarto in classifica. Il team Ducati tornerà in pista venerdì alle 9:45 locali per la prima sessione di prove libere.