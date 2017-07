Gli allievi del Master Camp incontrano il loro eroe Valentino Rossi

MISANO ADRIATICO – È arrivato il giorno più atteso per gli allievi del Master Camp targato Yamaha e Vr46: quello in cui hanno incontrato il loro eroe Valentino Rossi. I sei piloti in erba che stanno affrontando la full immersion nel Ranch del Dottore sono stati raggiunti in pista proprio da lui mentre si stavano allenando sulla pista di Misano. «È stato fantastico sorprendere i piloti del Master Camp ieri a Misano – ha raccontato il fenomeno di Tavullia – Volevo incontrarli e valutare i progressi che hanno compiuto finora, visto che siamo a metà del programma. Ho avuto l'opportunità di vederli girare per un po' quando sono sceso in pista anche io e sono rimasto impressionato dalla loro velocità. Conoscevano già la pista, a differenza degli allievi precedenti, e hanno guidato anche le Yamaha R3 della classe Supersport 300, il che ha reso la guida a Misano un po' più semplice. Mi sono divertito molto con loro e con i ragazzi della Vr46 Riders Academy e spero che anche gli allievi del Master Camp si siano divertiti, perché quando si sale in moto quella è la cosa più importante».

Il boss in cattedra

Al termine della sessione in pista i giovani talenti hanno avuto la possibilità di scattare una foto di gruppo insieme al nove volte iridato e ai loro più esperti colleghi della Academy, prima di proseguire il loro programma di lezioni. Maestro d'eccezione in questa giornata è stato Lin Jarvis, team principal della Yamaha in MotoGP, che li ha consigliati sull'importanza di costruire e rafforzare il loro rapporto con i team, gli sponsor e gli altri professionisti per gestire e far progredire la loro carriera nel mondo delle corse. Domani, venerdì, si concluderà la quarta edizione del Master Camp.