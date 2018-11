Il blitz a sorpresa della Lezzi ai cantieri di Matera capitale della cultura

MATERA - "Oggi sono andata a Matera senza dare alcun preavviso, perché volevo vedere quale fosse la reale situazione dei cantieri in città a meno di due mesi dalla cerimonia di inaugurazione della prossima capitale europea della cultura. Nessuna cerimonia o evento ufficiale, solo una visita compiuta in un normale giorno lavorativo. Se alla stazione di Piazza della Visitazione ho trovato una situazione in netto miglioramento, in altri casi i lavori procedono davvero troppo a rilento. A piazza della Visitazione, dove dovrebbe sorgere un parco urbano, tutto è immobile. A Piazza Vittorio Veneto e alla Lanera tutto tace, sulla superstrada Bari-Matera bisogna tornare a lavorare con un ritmo più sostenuto. Tempo da perdere non ce n’è, ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità e tutti ci dobbiamo impegnare senza sosta. Una occasione come questa Matera e tutto il Sud la meritano, sta a noi coglierla. Quelle nel video sono le immagini di oggi tra i cantieri di Matera".