MATERA - Il presidente Mattarella a Matera ha visitato l'Ipogeo "Palombaro Lungo", la più grande cisterna idrica della città, costruita nel 1800 sotto la piazza centrale Vittorio Veneto. Il presidente ha visitato la città, scelta come capitale della cultura europea per il 2019, insieme con il sindaco Raffaello Giulio De Ruggieri, fermandosi più volte per strada a salutare i cittadini.