Di Maio a Salvini: «Abbiamo già abbastanza nemici per crearci tensioni tra noi»

Non aggiungere tensioni

«Abbiamo un problema complessivo di impatto sull'ambiente – ha osservato Di Maio – sappiamo benissimo che quando si è scritto il contratto di governo, non mi pare che nessuna delle due forze politiche abbia insistito per mettere gli inceneritori nel contratto, anzi io ero anche rincuorato dal fatto che Matteo Salvini è stato dietro gli striscioni 'no inceneritori' in molte parti d'Italia». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi di Maio, a margine di Futureland a Milano. «Abbiamo – ha aggiunto – già abbastanza nemici per crearci tensioni tra di noi».