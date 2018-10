Di Maio da Berlino: "Non vogliamo uscire dall’euro né dall’Ue, ma vogliamo cambiare l'Europa"

BERLINO - «Come governo non vogliamo uscire nè dall’euro nè dall’Ue. E’ evidente che la nostra tendenza è quella di forze politiche emergenti che guadagnano sempre più consenso. Non è discussione l’adesione all’Ue, noi ci dobbiamo restare in Europa e approfittare di questo momento storico per cambiare l’Europa». Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepremier e leader M5S incontrando la stampa presso l’ambasciata italiana a Berlino.