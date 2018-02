ROMA - La campagna elettorale che sta per concludersi è «surreale». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando alla manifestazione elettorale del Pd per Nicola Zingaretti, candidato alla riconferma alla presidenza della Regione Lazio. «E' la prima volta - ha aggiunto commentando l'annuncio del Movimento 5 stelle di una lista di ministri - che un governo ombra si presenta prima delle elezioni. Normalmente perdi le elezioni, vai all'opposizione e lo presenti. Qui invece lo presentano in anticipo...».