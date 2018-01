Di Battista: «Il Pd perderà perché candida solo lecchini»

ROMA - «Nel Pd hanno leccato il sedere di Renzi e approvato le sue schifezze e ora protestano. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, ma tanto prenderanno tante di quelle sberle». Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista, ieri a Roma per la presentazione dei candidati M5S. «Hanno fatto le leggi e detto signorsì solo per essere rieletti. Il Partito democratico è in crollo tipo Titanic, Berlusconi ha una paura drammatica di noi. Li ho visti per 5 anni leccare sederi ai renziani, chi è causa del suo mal pianga se stesso».