Bonino: «Su immigrazione bufale irresponsabili. Integrazione è positiva»

ROMA - «Fontana non mi stupisce. Ha detto quello che di fatto non solo pensano ma che praticano». Lo ha detto Emma Bonino, ospite di CartaBianca su RaiTre, a proposito delle dichiarazioni sulla «razza bianca» del candidato del centrodestra alla regione Lombardia. «Peraltro - ha aggiunto Bonino - ho sentito cose sgradevoli anche da Berlusconi, dire che 500mila migranti sono qui per delinquere...». Poi Bonino ha ricordato la sua battaglia per la cancellazione dell'attuale legge che regola l'immigrazione in Italia: «Nel dibattito si sentono troppe bufale, è da irresponsabili. Noi vogliamo cancellare la Bossi-Fini perché l'integrazione è positiva».