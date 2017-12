Gentiloni: «Non abbiamo tirato a campare»

ROMA - «Questa legislatura è stata a mio avviso fruttuosa. Capita che le cose nate un po' strane si rivelino nel corso del tempo fruttuose. Non abbiamo tirato a campare, abbiamo fatto pochi annunci ma non abbiamo preso poche decisioni». Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno. «L'Italia si è rimessa in moto dopo la più grave crisi del dopoguerra, il merito principale è delle famiglie e delle imprese italiane, la politica deve avere ritegno nel ritenere che questo sia merito di questa o di quella iniziativa» ha continuato il presidente del Consiglio.

Grave e irresponsabile dilapidare questo risultato

«Sarebbe grave e irresponsabile dilapidare questo risultato - ha aggiunto - la prossima legislatura dovrà accompagnare questa ripresa con la ricucitura delle disuguaglianze».