Salvini: «Renzi da ricovero, si occupi di vita reale invece dei social»

ROMA - «Per me siamo alla follia. Che il segretario del partito al governo si preoccupi di curiosare su Facebook e Twitter è una follia, è da ricovero. Un paese con milioni di disoccupati e di poveri, con una giustizia e una scuola che sono ridotte come sono ridotte e lui si preoccupa di controllare e censurare Facebook? Noi non abbiamo guadagnato una lira». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti alla Camera.

Le bufale del governo

«Già occupano giornali, radio e tv - ha proseguito - e le bufale in Italia vengono propagandate con il megafono del governo da tutti i telegiornali. E ora vogliono imbavagliare la rete? Siamo seri. Il segretario del Pd dovrebbe occuparsi di lavoro, pensioni, sicurezza e giustizia. Io continuo a pubblicare su Fb quello che ho sempre pubblicato senza incassare una lira, senza pubblicare cavolate o notizie false. Le vere bufale le abbiamo al governo, purtroppo. Spero si occupino della vita reale e non della vita virtuale».