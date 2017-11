Fake news, Salvini: «Io sui social contro le bufale di regime»

ROMA - «Renzi ha speso 400mila euro per andare in giro in treno. Si vede che a lui ci sono banche che fanno credito, si vede che ha un buon rapporto con alcune banche, mettiamola così»: lo ha detto a 24 mattino su Radio24 Matteo Salvini, segretario della Lega parlando delle difficoltà finanziarie del suo partito e delle accuse mosse dal leader del Pd sugli introiti che la Lega avrebbe dalla diffusione di bufale online.

Uso Facebook contro le bufale di regime

«Noi - ha aggiunto - non abbiamo mai incassato una lira dalla pubblicità. Provo a usare Facebook e social per avere un minimo di voce, per contrastare il Tg1 e il TG5 e le bufale di regime bufale contro cui io non ho nessuna voce. Posso usare i due quattrini che ho in tasca per fare due post su Facebook e Twitter».