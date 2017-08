Di Maio: «Si chieda scusa a Zuccaro»

ROMA - «Noi di legge ne abbiamo depositata una mesi fa, a prima firma Alfonso Bonafede che prevede proprio la presenza di polizia giudiziaria a bordo delle navi ong. Il Pd ha i numeri per portarla in aula e farla votare subito. Se serve, riapriamo il parlamento ad agosto e approviamola». Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio (M5s), vicepresidente della Camera.

«Siamo in emergenza - sottolinea - è una questione di sicurezza nazionale e il parlamento ha il dovere nei confronti dei cittadini che rappresenta, di intervenire immediatamente. Se il Pd vuole presentare un'altra legge uguale alla nostra, come ha fatto con i vitalizi, faccia pure. L'ho già detto, non ci offendiamo, l'importante è iniziare a lavorare per risolvere questa emergenza che ci opprime da anni. E dobbiamo farlo noi, come Italia. Siamo uno Stato sovrano, non dimentichiamocelo».

Di Maio si sofferma anche sull'inchiesta sulla nave Iuventa di una Ong tedesca fermata dalla Guardia costiera. «Le condotte irregolari di alcune Ong - ricorda - noi le avevamo denunciate quattro mesi fa. A sostegno dell'allarme lanciato dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. E avevamo chiesto di mettere in condizioni le procure siciliane di poter accertare i fatti. Per tutto questo siamo stati accusati e insultati in ogni modo. Ma alla fine avevamo ragione noi. Ora, sia chiaro, io non pretendo alcuna scusa. Non mi interessano le scuse. Ma mi auguro innanzitutto che la politica e tutti coloro che non hanno perso occasione di infangare il nome di un illustre magistrato, si scusino con il procuratore Zuccaro, che per primo ha denunciato i fatti».